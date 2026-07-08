Asbest-Gefahr? Atelier von Star-Bildhauer Cragg in Flammen

Wuppertal - In einem stundenlangen Großeinsatz haben Feuerwehrleute einen Brand am Atelier des bekannten Bildhauers Tony Cragg in Wuppertal gelöscht.

Rund 100 Feuerkräfte waren in der Nacht in der Lise-Meitner-Straße in Wuppertal im Einsatz. © -/Blaulicht-Solingen/dpa

Die Einsatzkräfte verhinderten, dass Flammen die Kunstwerke des 77-Jährigen zerstören, wie die Feuerwehr mitteilte.

An der Halle in der Lise-Meitner-Straße, in welcher der international renommierte Künstler ein Atelier betreibt, war in der Nacht zu Mittwoch ein Container in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Fassade über.

Auf der Suche nach Glutnestern seien auch Teile des Hallendachs abgenommen worden, erklärte die mit rund 100 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr.

Die im Container gelagerten Baustoffe seien entgegen ersten Annahmen nicht asbesthaltig. Gleiches gelte für die teilweise abgebrannte Fassade der Halle.

Es bestehe somit keine Gefahr für die Umwelt rund um die Einsatzstelle.