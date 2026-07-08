Asbest-Gefahr? Atelier von Star-Bildhauer Cragg in Flammen
Von Florentine Dame
Wuppertal - In einem stundenlangen Großeinsatz haben Feuerwehrleute einen Brand am Atelier des bekannten Bildhauers Tony Cragg in Wuppertal gelöscht.
Die Einsatzkräfte verhinderten, dass Flammen die Kunstwerke des 77-Jährigen zerstören, wie die Feuerwehr mitteilte.
An der Halle in der Lise-Meitner-Straße, in welcher der international renommierte Künstler ein Atelier betreibt, war in der Nacht zu Mittwoch ein Container in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Fassade über.
Auf der Suche nach Glutnestern seien auch Teile des Hallendachs abgenommen worden, erklärte die mit rund 100 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr.
Die im Container gelagerten Baustoffe seien entgegen ersten Annahmen nicht asbesthaltig. Gleiches gelte für die teilweise abgebrannte Fassade der Halle.
Es bestehe somit keine Gefahr für die Umwelt rund um die Einsatzstelle.
Brandursache und Schadenshöhe noch unklar
Rund vier Stunden dauerte es, den brennenden Container vollständig zu löschen. Dabei kam auch Löschschaum zum Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.
Cragg lebt seit 1977 in Wuppertal und gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer der Gegenwart. Der britisch-deutsche Künstler ist bekannt für seine in sich verdrehten, meterhoch aufragenden Bronzeskulpturen.
Titelfoto: Bildmontage: -/Blaulicht-Solingen/dpa, Oliver Berg/dpa