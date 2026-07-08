Katze löst Polizeieinsatz und Streckensperrung aus

Redwitz - Eine entlaufenen Katze hat am Dienstag einen Polizeieinsatz in Landkreis Lichtenfeld ausgelöst.

Wegen einer Katze hat sich eine Frau in Oberfranken auf ins Bahngleis begeben. (Symbolbild) © Bildmontage: Bundespolizei, Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, war eine 42-jährige Frau am Vormittag auf der Suche nach ihrem vermissten Haustier.

Dabei betrat sie die Bahnstrecke zwischen Hochstadt-Marktzeuln - Probstzella und begab sich in Lebensgefahr.

Glücklicherweise erkannte der Triebfahrzeugführer eines herannahenden Zuges die Frau im Gleis rechtzeitig und zog die Notbremse. "Sowohl die 42-Jährige als auch das Zugpersonal und die rund 40 Reisenden im Zug kamen mit dem Schrecken davon", erklärte die Bundespolizei.

Die betroffene Bahnstrecke musste etwa eine Stunde gesperrt werden, wodurch es zu Verzögerungen im Bahnverkehr kam. Gegen die Katzenhalterin wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Ob ihre Katze in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht ist, blieb unklar.