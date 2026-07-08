Tödlicher Unfall auf A38: Motorradfahrerin noch nicht identifiziert

Breitenworbis - Bei einem schweren Unfall auf der A38 bei Breitenworbis ist in der Nacht zum Mittwoch eine bislang nicht identifizierte Motorradfahrerin ums Leben gekommen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A38 ist in der Nacht zum Mittwoch eine noch nicht identifizierte Motorradfahrerin ums Leben gekommen. © Silvio Dietzel

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die Frau laut Polizei gegen 1.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit einem nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Motorrad auf der Richtungsfahrbahn Göttingen.

In der Folge wurde zunächst das Motorrad von einem Fahrzeug überfahren. Anschließend erfasste mindestens ein weiteres Fahrzeug die auf der Fahrbahn liegende Frau. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Die genaue Unfall- und Todesursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Für die Unfallaufnahme blieb die A38 in Fahrtrichtung Göttingen mehrere Stunden voll gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.