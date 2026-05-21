Attacke am Herrentag: Hund beißt Mann in die Hand

Gommern - Bei einer Herrentagsfeier wurde ein Mann ganz plötzlich von einem Hund attackiert. Der Tag endete für ihn im Krankenhaus.

In Gommern wurde ein Mann (43) von einem Schäferhund gebissen. (Symbolfoto) © 123RF/grigory_bruev

Am Mittwoch erstattete das 43-jährige Opfer Anzeige bei der Polizei. Demnach hielt er sich an Himmelfahrt mit einigen Bekannten auf einem Grundstück in der Magdeburger Straße in Gommern (Sachsen-Anhalt) auf.

Plötzlich kam von der Straße aus ein herrenloser Schäferhund auf die Gruppe zugelaufen und biss dem 43-Jährigen unvermittelt in die Hand.

Von einem Hundebesitzer fehlte jede Spur, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Der Mann wurde von einer Bekannten erstversorgt und schließlich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo seine Hand behandelt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.