Nach Handtaschen-Diebstahl: Unbekannter plündert Konto
Eberswalde - Ein Handtaschen-Diebstahl entwickelte sich für eine Frau aus Barnim zu einem finanziellen Desaster.
Die Kriminalpolizei in Brandenburg ermittelt bereits seit einiger Zeit in dem Fall.
Der Vorfall nahm mit dem Diebstahl einer Handtasche seinen Anfang. Darin befanden sich unter anderem die Geldkarten der Geschädigten.
Nur kurze Zeit später schlugen die Täter bereits zu: Mehrfach wurden unberechtigte Abbuchungen vom Konto der Frau vorgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich inzwischen auf mehrere tausend Euro.
Die Ermittler verfügen zwar über Bilder einer Überwachungskamera, auf denen der mutmaßliche Täter zu sehen ist - bislang konnte der Mann jedoch nicht identifiziert werden.
Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Inspektion Barnim unter der Telefonnummer 03338-3610 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg