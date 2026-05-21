Überfall bei Kleinanzeigen-Deal: Täter noch immer auf freiem Fuß

Murnau am Staffelsee - Die Polizei sucht nach einem Überfall bei einem Kleinanzeigen-Verkauf in Murnau noch immer nach dem Täter.

Bei einem Verkauf über Kleinanzeige ist ein Mann in seiner Wohnung von einem angeblichen Käufer schwer verletzt worden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach dem Notruf am Mittwochnachmittag hatten die Ermittler eine Großfahndung eingeleitet.

Daran seien auch ein Polizeihubschrauber und die Bundespolizei beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Bisher lief die Suche laut Polizei aber erfolglos.

Der unbekannte Täter, der auf 30 bis 40 Jahre geschätzt wird, hatte sich laut Polizei als interessierter Käufer einer Anzeige auf Kleinanzeigen ausgegeben.

So sei er in eine Wohnung in Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gelangt, wo er den Verkäufer mit einer Schusswaffe bedroht haben soll.

Im Anschluss stahl der Mann laut Polizei mehrere wertvolle Uhren.