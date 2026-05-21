Vor Pokalfinale FSV gegen Aue: Chaoten verursachen fünfstelligen Sachschaden

Zwickau/Aue - Eine ganze Region ist im Pokalfieber! In Zwickau und im Erzgebirge können sie den Samstagnachmittag kaum mehr erwarten, wenn um 15.30 Uhr das Finale im Sachsenpokal zwischen dem FSV Zwickau und Erzgebirge Aue angepfiffen wird. Das mit Spannung erwartete Duell der Erzfeinde rief im Vorfeld leider auch einige Chaoten auf den Plan.

Am Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, trifft Zwickau im Finale im Sachsenpokal auf Aue. © Bildmontage: Robert Michael/dpa , Picture Point/Roger Petzsche

So begaben sich unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in Zwickau/Ortsteil Cainsdorf auf ein Firmengelände, wie die Polizei mitteilte.

Dort besprühten sie 21 abgestellte Postautos mit schwarzer, weißer, roter und violetter Farbe. Die Schmierereien weisen einen Bezug auf das anstehende Sachsenpokalfinale auf.

Eine Urheberschaft aus dem Auer Fanlager liegt aufgrund der Inhalte nahe. So steht auf einem Fahrzeug "Euer großer Traum platzt schneller als eure Kauleiste" und ist mit "Ultras Wismut Aue" unterschrieben.

Auf anderen Fahrzeugen sind Schriftzüge wie "Z. verrecke" oder "Wismut Aue" zu lesen. Der Sachschaden werde laut Polizei auf geschätzte 42.000 Euro beziffert.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102 entgegen.