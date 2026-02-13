Attacke auf Kommunalwahl-Kandidat: Drohbrief und Steinwurf auf Haus

Neustadt an der Waldnaab - Nach einem Steinwurf auf das Haus eines Kommunalwahlkandidaten in der Oberpfalz und einem Drohbrief ermittelt die Polizei .

Die Polizei ermittelt: Der Drohbrief wurde zwischen dem 28. Januar und dem 2. Februar eingeworfen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zum Inhalt des Schreibens an den Mann aus Neustadt an der Waldnaab, der nach dpa-Informationen bei der Wahl am 8. März antreten will, äußerte sich eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht.

Vor dem Steinwurf seien mehrere Wahlplakate heruntergerissen und teilweise auf sein Grundstück geworfen worden.

Dann hätten Unbekannte einen in Zeitungspapier eingewickelten Pflasterstein durch eine Scheibe in das Haus des 37-Jährigen geworfen.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Vorfällen mit dem Kommunalwahlkampf aus.