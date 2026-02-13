Tausende illegale Potenzmittel im Lieferwagen: Zoll stoppt Schmuggler

Landshut - Beamte des Zollamts Suben haben eine "erhebliche Menge illegaler Potenzmittel" in einem Transporter gefunden und beschlagnahmt.

Eine ganze Palette an illegalen Potenzmitteln hatte ein 23 Jahre alter Fahrer eines Lieferwagens auf seinem Fahrzeug geladen. © Hauptzollamt Landshut

Bei der Einfuhr seien Bekleidung und Shampoo durch den 23 Jahre alten Fahrer angemeldet worden.

Der Lieferwagen kam aus der Türkei. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten eine große Menge nicht zugelassener Arzneimittel.

Diese hätten den vor allem durch Viagra bekannten Wirkstoff "Sildenafil" enthalten.

"Sichergestellt wurden 150 Gläser Potenzhonig 'Epimedyumlu Macun', 5600 Gelbeutel des Potenzmittels 'Kamagra-Oral Jelly' sowie zwölf Fläschchen 'Sivi Propolis Balen Plus'", teilte das Hauptzollamt Landshut mit.

Der verschreibungspflichtige Wirkstoff sei auf der Packung nicht angegeben gewesen. "Verbraucher können somit nicht erkennen, dass sie ein stark wirksames Arzneimittel einnehmen - was unter Umständen ernste Konsequenzen haben kann", so Elvira Enders-Beetschen, Pressesprecherin des Hauptzollamts.