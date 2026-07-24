Attacke auf Motorradfahrer: Mordkommission ermittelt gegen 49-Jährigen

Rösrath - Ein Autofahrer soll einen Motorradfahrer in Rösrath absichtlich angefahren haben.

Eine Mordkommission untersucht, ob ein Autofahrer einen Motorradfahrer absichtlich gerammt hat. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 49-jährigen Autofahrer. Er sitze in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 21 Jahre alte Motorradfahrer den Wagen des Verdächtigen am Abend des 7. Juli überholt. Daraufhin soll der 49-Jährige mehrfach absichtlich auf den Motorradfahrer zugefahren sein, bis er ihn schließlich gerammt haben soll und flüchtete.

Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Zeuge verfolgte das Auto und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten den Wagen und Führerschein des Verdächtigen sicher.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stufte die Staatsanwaltschaft das zunächst als Verkehrsdelikt geführte Verfahren als versuchte Tötung ein. Daraufhin nahm die Polizei den Mann fest, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.