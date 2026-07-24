Der Sportplatz brennt: Polizei geht nicht von einem Zufall aus und sucht Zeugen

Brehme - In Brehme im Kreis Eichsfeld stand am Freitag der ehemalige Sportplatz in Flammen.

Auf dem alten Sportplatz hatte es gebrannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto) © Tobias Hase/dpa

Auf dem Gelände in der Oberdorfstraße war gegen Mittag eine Rauchentwicklung wahrgenommen worden, wie die Polizei erklärte.

Die Feuerwehr rückte jedoch zügig aus und konnte den Brand löschen. Aufgrund der "örtlichen Gegebenheiten" gehen die Beamten jedoch nicht davon aus, dass sich das Feuer von selbst entzündet hat.

Da Brandstiftung vermutet wird, hat die Polizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gesucht.