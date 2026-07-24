Schwerer Frontal-Crash in Unterfranken: Vier Verletzte, darunter zwei Kinder
Von Frederick Mersi
Riedenheim - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Straße im unterfränkischen Landkreis Würzburg sind vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder.
Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Mann mit seinem Wagen auf einer Staatsstraße bei Riedenheim in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.
Dort sei das Fahrzeug gegen den Wagen einer 71-Jährigen mit zwei Kindern im Alter von 9 und 11 Jahren an Bord gestoßen.
Mehrere Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen, um die vier Verletzten in verschiedene Krankenhäuser zu bringen, so die Polizei weiter.
In Lebensgefahr schwebe aber niemand. Warum der Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt diesbezüglich.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa