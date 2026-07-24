Schwerer Frontal-Crash in Unterfranken: Vier Verletzte, darunter zwei Kinder

Riedenheim - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Straße im unterfränkischen Landkreis Würzburg sind vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder.

Gleich mehrere Rettungshubschrauber kamen infolge des schweren Verkehrsunfalls in Unterfranken zum Einsatz. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Mann mit seinem Wagen auf einer Staatsstraße bei Riedenheim in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Dort sei das Fahrzeug gegen den Wagen einer 71-Jährigen mit zwei Kindern im Alter von 9 und 11 Jahren an Bord gestoßen.

Mehrere Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen, um die vier Verletzten in verschiedene Krankenhäuser zu bringen, so die Polizei weiter.