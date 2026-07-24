Rätselhafter Todesfall auf Golfplatz: 73-Jährige stürzt in Teich und stirbt

Pulheim - Offenbar durch ein tragisches Unglück ist eine 73-Jährige auf einem Golfplatz bei Pulheim gestorben.

Auf einem Golfplatz bei Pulheim ist eine 73-Jährige nach einem Sturz in einen Teich ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Nach vorläufigem Stand der Ermittlungen stürzte sie in einen Teich und kam dabei ums Leben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

"Wir gehen davon aus, dass sie tragisch beim Golfspielen verunglückt ist." Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid gebe es nicht.

In der Nähe sei ihre Golftasche gefunden worden.