Rätselhafter Todesfall auf Golfplatz: 73-Jährige stürzt in Teich und stirbt
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Von Jonas-Erik Schmidt
Pulheim - Offenbar durch ein tragisches Unglück ist eine 73-Jährige auf einem Golfplatz bei Pulheim gestorben.
Nach vorläufigem Stand der Ermittlungen stürzte sie in einen Teich und kam dabei ums Leben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.
"Wir gehen davon aus, dass sie tragisch beim Golfspielen verunglückt ist." Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid gebe es nicht.
In der Nähe sei ihre Golftasche gefunden worden.
Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Umstände genau zu klären. Die Frau stammte aus Dormagen. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa