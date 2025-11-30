Mann mischt sich bei Einsatz ein und beißt Polizistin

Rosenheim - Ein Mann hat eine Polizistin in der Rosenheimer Innenstadt gebissen, einen ihrer Kollegen getreten und weitere beleidigt.

In Rosenheim wurde ein Mann gegenüber Polizisten aggressiv. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die beiden Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurde der 20-jährige Angreifer gefesselt und festgenommen.

Die Beamten waren am frühen Samstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, zu einem Streit vor einem Lokal gerufen worden. Nach ersten Befragungen stellte sich heraus, dass ein Gast noch etwas aus der Gaststätte holen wollte, ihm aber wegen der Sperrstunde der Zutritt verweigert wurde. Der Streit konnte den Angaben nach geschlichtet werden, und der Fall war für die Einsatzkräfte fast erledigt.

Als sie gerade am Gehen waren, soll ein bis dahin unbekannter 20-Jähriger die Beamten aggressiv angeschrien und beleidigt haben. Als sie seine Personalien feststellen wollten, zeigte er laut Polizei gewaltbereites Verhalten und wollte nicht kooperieren.

Ihm seien der Gewahrsam und die Durchsuchung angedroht worden und daraufhin sei er plötzlich auf die Beamten losgegangen.