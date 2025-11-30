Mann mischt sich bei Einsatz ein und beißt Polizistin
Von Catharina Zelt
Rosenheim - Ein Mann hat eine Polizistin in der Rosenheimer Innenstadt gebissen, einen ihrer Kollegen getreten und weitere beleidigt.
Die beiden Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurde der 20-jährige Angreifer gefesselt und festgenommen.
Die Beamten waren am frühen Samstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, zu einem Streit vor einem Lokal gerufen worden. Nach ersten Befragungen stellte sich heraus, dass ein Gast noch etwas aus der Gaststätte holen wollte, ihm aber wegen der Sperrstunde der Zutritt verweigert wurde. Der Streit konnte den Angaben nach geschlichtet werden, und der Fall war für die Einsatzkräfte fast erledigt.
Als sie gerade am Gehen waren, soll ein bis dahin unbekannter 20-Jähriger die Beamten aggressiv angeschrien und beleidigt haben. Als sie seine Personalien feststellen wollten, zeigte er laut Polizei gewaltbereites Verhalten und wollte nicht kooperieren.
Ihm seien der Gewahrsam und die Durchsuchung angedroht worden und daraufhin sei er plötzlich auf die Beamten losgegangen.
20-Jähriger flippt in Rosenheim aus und attackiert Polizei
Der Mann habe einer 26-jährigen Polizistin in den Unterarm gebissen. Wild schlug er den Angaben nach mit den Händen und Füßen um sich und versuchte, weiter auf die Einsatzkräfte einzuschlagen. Einem 39 Jahre alten Polizisten habe er mit den Füßen in dessen Fuß- und Kniebereich getreten, hieß es. Die Beamten wurden leicht verletzt.
Da der 20-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm Blut abgenommen. Gegen ihn wird nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa