Belästigung auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt? 29-Jähriger zieht Messer

Weimar - Am Samstagabend kam es auf dem Theaterplatz in Weimar zu einem Zwischenfall, bei dem ein 29 Jahre alter Mann Besucher im Bereich der Eisbahn mutmaßlich belästigte.

Zeugen beobachteten am Samstagabend, wie ein 29-jähriger Mann mutmaßlich Besucher des Weimarer Weihnachtsmarktes belästigte. © Johannes Krey

Ein Zeuge sprach den Mann daraufhin an, worauf sich ein Streit entwickelte. Während der Auseinandersetzung zog der 29-Jährige ein Messer, was eine bedrohliche Situation für die umstehenden Besucher zur Folge hatte.

Mehrere Zeugen bemerkten den Vorfall und verdrängten den Mann aus dem Bereich des Weihnachtsmarktes. Als die Polizei eintraf, war die Lage zunächst unklar.

Der Mann konnte schließlich von der Polizei überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurden der Tatverdächtige sowie drei weitere Personen durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen marokkanischen Staatsbürger. Die Polizei und die Stadt Weimar stehen im engen Austausch. Die Sicherheit im Stadtgebiet und insbesondere rund um den Weihnachtsmarkt werde weiterhin gewährleistet, teilten die Behörden mit.