Attacke auf Weihnachtsmarkt: Frau und zwei Männer angegriffen

Nordhausen - Auf dem Weihnachtsmarkt-Gelände am Rathaus in Nordhausen hat am Dienstagabend ein 35-Jähriger mehrere Personen angegriffen.

Auf dem Weihnachtsmarkt-Gelände in Nordhausen ist ein 35-Jähriger äußerst aggressiv in Erscheinung getreten. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Der Vorfall hatte sich gegen 21.35 Uhr ereignet, als der Markt bereits geschlossen hatte, teilte die Polizei mit.

Den Angaben nach soll der Mann zunächst eine Frau beleidigt und anschließend geschubst haben. Die Dame stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde auf die Tat aufmerksam und griff ein. Allerdings wurde der Security-Mann von dem 35-Jährigen ebenfalls attackiert. Im Gegensatz zur Frau überstand er den Angriff unverletzt.