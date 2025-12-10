Versuchte Tötung in der Familie? 17-Jähriger festgenommen
Schönebeck - Am Sonntag sorgte im Schönebecker Stadtteil Bad Salzelmen (Salzlandkreis) eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familienmitgliedern für einen Polizeieinsatz.
Grund dafür soll ein Streit zwischen einem 39 Jahre alten Mann und einem 17-Jährigen gewesen sein, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg auf Anfrage von TAG24 mit.
Nach Hinzurufen der Polizei wurde der Teenager vorläufig festgenommen, hieß es.
Der 39-Jährige sei bei der Auseinandersetzung verletzt worden.
Am Montag wurde der Jugendliche einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schönebeck vorgeführt. Dieser habe anschließend einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.
Für den 17-Jährigen ging es daraufhin in eine Jugendarrestanstalt.
Zur Ursache des Streits und dem weiteren Verfahrensverlauf wollte die Polizeiinspektion zunächst keine weiteren Angaben machen.
Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska