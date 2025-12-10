Versuchte Tötung in der Familie? 17-Jähriger festgenommen

Schönebeck - Am Sonntag sorgte im Schönebecker Stadtteil Bad Salzelmen ( Salzlandkreis ) eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familienmitgliedern für einen Polizeieinsatz.

Der 17-Jährige wurde in eine Jugendarrestanstalt verbracht. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Grund dafür soll ein Streit zwischen einem 39 Jahre alten Mann und einem 17-Jährigen gewesen sein, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg auf Anfrage von TAG24 mit.

Nach Hinzurufen der Polizei wurde der Teenager vorläufig festgenommen, hieß es.

Der 39-Jährige sei bei der Auseinandersetzung verletzt worden.

Am Montag wurde der Jugendliche einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schönebeck vorgeführt. Dieser habe anschließend einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Für den 17-Jährigen ging es daraufhin in eine Jugendarrestanstalt.