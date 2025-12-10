Großeinsatz in München: Mann mit Messer bedroht Einsatzkräfte

München - Im Stadtteil Au kam es am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz . Ein Mann verließ in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem Messer ein Wohnhaus und bedrohte die Beamten.

Die Polizei stoppte den Angreifer (52) mit einem Elektroschocker. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Nachdem der 52-Jährige das Haus in München verlassen hatte, verständigte ein besorgtes Familienmitglied den Krisendienst, der wiederum die Polizei.

Eine Vielzahl an Einsatzkräften begab sich in die Hochstraße, wo der psychisch auffällige Bewaffnete gegen 20.55 Uhr ausfindig gemacht werden konnte.

Anschließend fing er an, die Beamten zu beleidigen und aktiv mit dem Messer zu bedrohen.

Die Polizeikräfte entwaffneten den 52-Jährigen schließlich mithilfe eines Elektroschockers.

Dadurch wurde der Angreifer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend musste er in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht werden.