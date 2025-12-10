Kellerfeuer in Flüchtlingsheim: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Von Oliver Auster

Mettmann - Nach einem Feuer im Wäschekeller eines Flüchtlingsheims in Mettmann ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Laut Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. (Symbolbild)  © Bildmontage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Hinweise auf einen politischen Hintergrund gibt es den Angaben der örtlichen Sicherheitsbehörde nach bisher nicht.

Laut Polizei war in der Nacht zu Mittwoch Qualm aus dem Keller gedrungen, die Feuerwehr räumte das Gebäude und löschte den Brand.

Da die Brandmeldeanlage beschädigt wurde, konnten die Bewohner zunächst nicht in die Unterkunft zurück und wurden in Ausweichquartieren untergebracht.

Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen.

