Attacke mit Böllern: Polizei sucht Zeugen

Gera - Am Montag warf ein bisher Unbekannter in Gera mit Feuerwerkskörpern auf eine 35-jährige Frau. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12 Uhr zielte eine unbekannte Person in der Platanenstraße mit Böllern auf eine 35-Jährige.

Glücklicherweise verfehlte er die Frau, sodass sie nicht verletzt wurde.

Nach der Attacke flüchtete der Täter, so die Polizei.