Attacke mit Böllern: Polizei sucht Zeugen
Gera - Am Montag warf ein bisher Unbekannter in Gera mit Feuerwerkskörpern auf eine 35-jährige Frau. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Gegen 12 Uhr zielte eine unbekannte Person in der Platanenstraße mit Böllern auf eine 35-Jährige.
Glücklicherweise verfehlte er die Frau, sodass sie nicht verletzt wurde.
Nach der Attacke flüchtete der Täter, so die Polizei.
Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Beamten konnten sie bisher keine Hinweise auf den Unbekannten finden.
Jetzt bittet die Polizei, Zeugen, die hilfreiche Angaben zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden.
