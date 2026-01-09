Sechs verwahrloste Kinder in Haus entdeckt und gerettet

Menden - Die Polizei hat bei einem Einsatz in einem Haus im sauerländischen Menden sechs Kinder in einem verwahrlosten Zustand angetroffen. Ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis sagte, es handele sich um jeweils drei Jungen und Mädchen, die alle in eine Klinik nach Arnsberg gebracht worden seien.

Die geretteten Kinder wurden in die Obhut des Jugendamts übergeben. © Markus Klümper/DPA

Ein Autofahrer habe zufällig ein Kind gesehen, das bei klirrender Kälte barfuß und nur leicht bekleidet in das Haus gelaufen sei. Daraufhin habe er die Polizei alarmiert.

Laut Sprecher sind die Kinder zwischen 2014 und 2023 geboren. Genaues wisse man bislang nicht.

"Warum sie so verwahrlost sind, müssen die Ermittlungen ergeben." In welchem Zustand sie genau seien, ob es etwa Spuren von Gewaltanwendung oder Unterernährung gebe, könne er noch nicht sagen. Die Kinder sollten in die Obhut des Jugendamtes gegeben werden, das in die Ermittlungen eingebunden worden sei.

Am Abend war die Mutter der Kinder befragt worden. Über Ergebnisse des Gesprächs konnte die Polizeileitstelle des Märkischen Kreises aber noch keine Auskünfte erteilen.

Sie sei erst später dazu gekommen, als der Einsatz schon lief, berichtete der Sprecher.