Häftling flüchtet bei Arztbesuch: Großfahndung in Ravensburg
Ravensburg - Großeinsatz für die Polizei in Ravensburg: Ein 39-jähriger Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) ist am Freitagvormittag während eines Arztbesuchs entkommen. Trotz Hubschraubereinsatz fehlt von dem Mann bislang jede Spur.
Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in Klinikum Ravensburg. Der Häftling nutzte einen Moment während seiner medizinischen Behandlung aus, um zu Fuß die Flucht zu ergreifen.
Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Hubschrauber über der Stadt kreiste, blieben bisher ohne Erfolg.
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 39-Jährigen.
Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
- knapp 1,90 Meter groß
- kräftige Statur
- braune Haare
- trug zum Zeitpunkt der Flucht mehrere Schichten Kleidung: ein hellblaues T-Shirt, einen grünen und einen blauen Pullover, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie eine olivfarbene Jacke
Der Mann ist laut Polizeiangaben in der Vergangenheit hauptsächlich wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Hinweise zum Aufenthaltsort oder zum Fluchtweg nimmt das Polizeipräsidium Ravensburg unter der Rufnummer 0751/803-0 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizeipräsidium Ravensburg