Häftling flüchtet bei Arztbesuch: Großfahndung in Ravensburg

Ravensburg - Großeinsatz für die Polizei in Ravensburg: Ein 39-jähriger Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) ist am Freitagvormittag während eines Arztbesuchs entkommen. Trotz Hubschraubereinsatz fehlt von dem Mann bislang jede Spur.

Die Polizei sucht weiterhin nach dem Insassen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in Klinikum Ravensburg. Der Häftling nutzte einen Moment während seiner medizinischen Behandlung aus, um zu Fuß die Flucht zu ergreifen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Hubschrauber über der Stadt kreiste, blieben bisher ohne Erfolg.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 39-Jährigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: