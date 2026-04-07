Attacke mit Reizgas und Machete! Drei Männer in Neukölln verletzt
Berlin - In Berlin kommt es immer öfter zu brutalen Angriffen mit Macheten. Auch Montagnacht wurden in Neukölln drei Männer verletzt!
Gegen 22.30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in die Hermannstraße alarmiert. Vor Ort trafen sie auf drei verletzte Männer im Alter von 25, 31 und 35 Jahren.
Nach ersten Erkenntnissen wurden die Männer von mehreren Unbekannten angegriffen. Dabei nutzen die Täter zunächst Reizgas, bevor sie offenbar eine Machete zückten. Anschließend konnten die Angreifer fliehen.
Die beiden älteren Opfer erlitten Schnittverletzungen am Oberkörper und an den Beinen. Sie mussten im Krankenhaus stationär behandelt werden.
Der 25-Jährige kam mit einer Augenreizung davon und konnte nach ambulanter Versorgung wieder gehen. Die Polizei ermittelt wegen des brutalen Angriffs, die Täter sind weiterhin auf der Flucht.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa