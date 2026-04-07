Attacke mit Reizgas und Machete! Drei Männer in Neukölln verletzt

Berlin - In Berlin kommt es immer öfter zu brutalen Angriffen mit Macheten. Auch Montagnacht wurden in Neukölln drei Männer verletzt!

Die Polizei ermittelt nach den flüchtigen Tätern. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 22.30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in die Hermannstraße alarmiert. Vor Ort trafen sie auf drei verletzte Männer im Alter von 25, 31 und 35 Jahren.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Männer von mehreren Unbekannten angegriffen. Dabei nutzen die Täter zunächst Reizgas, bevor sie offenbar eine Machete zückten. Anschließend konnten die Angreifer fliehen.

Die beiden älteren Opfer erlitten Schnittverletzungen am Oberkörper und an den Beinen. Sie mussten im Krankenhaus stationär behandelt werden.