Sachse kauft Foodtruck bei Kleinanzeigen, doch dann gingen die Probleme los

Lengenfeld - Das hatte sich ein 56 Jahre alter Vogtländer sicher anders vorgestellt: Im Internet hatte er einen Foodtruck gekauft, doch dann kamen die Probleme.

Ein Vogtländer hatte bei Kleinanzeigen einen Foodtruck gekauft. Als Probleme auftauchten, war die Verkäuferin nicht mehr erreichbar. (Symbolbild) © Torsten Rempt/123RF

Wie die Polizei zu Pfingsten mitteilte, fand der Kauf schon am 12. März statt. Der 56-Jährige hatte den Truck bei Ebay-Kleinanzeigen entdeckt.

"Nach zwei Besichtigungsterminen und Behebung der festgestellten Mängel wurde das Fahrzeug per Sofortüberweisung gekauft", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Allerdings konnte der Lengenfelder seinen Truck dann noch nicht nutzen. Es fehlte noch der TÜV. Bei der Begutachtung durch die Experten kam dann heraus, dass absichtlich gravierende Mängel verdeckt wurden.

Aus diesem Grund bekam der Foodtruck keinen TÜV.