Messer gezückt: Männergruppe geht in Mannheim auf Trio los

Mannheim - Ein Streit zwischen zwei Gruppen im Mannheimer Stadtteil Jungbusch ist in der Nacht zu Sonntag eskaliert. Eine achtköpfige Männergruppe attackierte mitten in der Nacht drei Passanten.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach der Tätergruppe und wurde fündig. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 3.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen ging der Notruf über eine größere Schlägerei mit zehn bis 15 Beteiligten in der Jungbuschstraße ein. Laut Polizei suchte eine achtköpfige Männergruppe gezielt das Gespräch mit drei anderen Männern. Plötzlich wurde einer der Männer aus dem Trio mit Faustschlägen attackiert.

Das angegriffene Trio ergriff sofort die Flucht in Richtung Hafenstraße, wurde jedoch von Teilen der größeren Gruppe beleidigt und verfolgt. Ein Angreifer zog unvermittelt ein Messer und ging auf die Flüchtenden zu.

Einer der drei Männer hielt schützend seine Hände vor sich und erlitt dabei eine leichte Schnittverletzung an der Hand. Das Trio rettete sich schließlich in eine nahegelegene Tankstelle.

Die verständigten Beamten konnten die beiden Haupttäter aus der Angreifergruppe noch in der Nähe entdecken und unter Anwendung von "einfacher körperlicher Gewalt" vorläufig festnehmen.

Beide Männer waren laut Polizei erheblich alkoholisiert. Sie wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.