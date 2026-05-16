Attacke während Cabrio-Fahrt: Junge Frau mit rohem Ei beworfen
Ulm - Eine junge Frau wurde in Ulm bei einer nächtlichen Fahrt mit einem Cabrio von einem Unbekannten mit einem rohen Ei beworfen. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.
Wie die Ordnungshüter mitteilten, fuhr die 18-Jährige am Samstag gegen 2 Uhr nachts gemeinsam mit Bekannten mit offenem Verdeck eines Cabrios durch Ulm.
Die junge Frau saß auf der Rückbank des VW EOS, als sie plötzlich am Hinterkopf von einem rohen Ei getroffen wurde.
Dieses war aus einem Audi geworfen worden, das das Cabrio überholt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls des Eis soll die 18-Jährige laut Polizei nicht "unerhebliche Schmerzen" erlitten haben.
Welchen materiellen Schaden, das kaputte Ei in dem Cabrio angerichtet hat, konnte in der Dunkelheit allerdings noch nicht festgestellt werden.
Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem überholenden Auto um einen weißen Audi. Auch wenn Teile des Kennzeichens abgelesen werden konnten und eine sofortige Fahndung nach dem Täter eingeleitet wurde, blieb die Suche erfolglos.
Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/dotshock/