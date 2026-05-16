Attacke während Cabrio-Fahrt: Junge Frau mit rohem Ei beworfen

Ulm - Eine junge Frau wurde in Ulm bei einer nächtlichen Fahrt mit einem Cabrio von einem Unbekannten mit einem rohen Ei beworfen. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Eine 18-Jährige wurde während einer Cabriofahrt von einem rohen Ei am Kopf getroffen. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/dotshock/ olegd

Wie die Ordnungshüter mitteilten, fuhr die 18-Jährige am Samstag gegen 2 Uhr nachts gemeinsam mit Bekannten mit offenem Verdeck eines Cabrios durch Ulm.

Die junge Frau saß auf der Rückbank des VW EOS, als sie plötzlich am Hinterkopf von einem rohen Ei getroffen wurde.

Dieses war aus einem Audi geworfen worden, das das Cabrio überholt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls des Eis soll die 18-Jährige laut Polizei nicht "unerhebliche Schmerzen" erlitten haben.

Welchen materiellen Schaden, das kaputte Ei in dem Cabrio angerichtet hat, konnte in der Dunkelheit allerdings noch nicht festgestellt werden.