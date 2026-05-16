Mann will Polizisten überfahren: Beamte schießen auf sein Auto

Köln - Polizisten haben in Köln auf ein Auto geschossen, dessen Fahrer rückwärts auf die Beamten zugefahren ist. Die Einsatzkräfte konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten, wie die Behörden mitteilten.

Polizisten haben in Köln auf einen Mann geschossen, der rückwärts auf die Beamten zugefahren ist. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der unbekannte Autofahrer fuhr davon, die Fahndung nach ihm verlief zunächst ergebnislos.

Zuvor hatten Passanten in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr auf der Palmstraße in der Innenstadt die Polizei gerufen, weil der Autofahrer eine Waffe in seinem Hosenbund getragen habe.

Als Beamte ihn überprüfen wollten, fuhr er laut Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei mit seinem Wagen unvermittelt rückwärts auf die Polizisten zu.

Die Beamten gaben daraufhin mehrere Schüsse auf das Heck des Fahrzeugs ab.