Mann will Polizisten überfahren: Beamte schießen auf sein Auto
Von Eva Gerten
Köln - Polizisten haben in Köln auf ein Auto geschossen, dessen Fahrer rückwärts auf die Beamten zugefahren ist. Die Einsatzkräfte konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten, wie die Behörden mitteilten.
Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der unbekannte Autofahrer fuhr davon, die Fahndung nach ihm verlief zunächst ergebnislos.
Zuvor hatten Passanten in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr auf der Palmstraße in der Innenstadt die Polizei gerufen, weil der Autofahrer eine Waffe in seinem Hosenbund getragen habe.
Als Beamte ihn überprüfen wollten, fuhr er laut Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei mit seinem Wagen unvermittelt rückwärts auf die Polizisten zu.
Die Beamten gaben daraufhin mehrere Schüsse auf das Heck des Fahrzeugs ab.
Der Autofahrer flüchtete, der Wagen wurde wenig später abgestellt in einer Straße entdeckt. Der Fahrer sei weiter zu Fuß geflohen, hieß es.
Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizei Bonn die Ermittlungen zu dem Fall.
Titelfoto: Amac Garbe, Steffen F