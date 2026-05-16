Eingangsbereich stark beschädigt: Explosion an Mehrfamilienhaus sorgt für Aufregung
Von Volker Danisch
Düsseldorf - Bei einer Explosion an einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf ist der Eingangsbereich stark beschädigt worden.
Die Ermittlungen stünden am Anfang. "Wir wissen weder was es war, noch warum", sagte ein Sprecher der Polizei.
Bei der Explosion oder Verpuffung gegen 3 Uhr in der Nacht zum Samstag (16. Mai) im Düsseldorfer Stadtteil Eller sei niemand verletzt worden.
Titelfoto: David Young/dpa