Jugendlicher zieht an E-Zigarette und wird bewusstlos
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Von Klaas Seißer
Mainleus - Ein Jugendlicher ist nach wenigen Zügen von einer E-Zigarette bewusstlos geworden.
Dadurch stürzte der 14-Jährige und erlitt am Freitagnachmittag unter anderem eine Platzwunde am Kopf, wie die Polizei mitteilte.
Die Mutter eines Freundes habe die E-Zigarette gekauft und dem Jugendlichen gegeben.
Er kam nach dem Vorfall in Mainleus (Landkreis Kulmbach) in eine Klinik. Es handelte sich laut Polizei um eine handelsübliche E-Zigarette.
Die Ermittlungen zum Fall laufen.
In Deutschland liegt das gesetzliche Mindestalter zum Kauf und Konsum von E-Zigaretten laut Jugendschutz- und Tabakerzeugnisgesetz bei 18 Jahren.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa