Jugendlicher zieht an E-Zigarette und wird bewusstlos

Mainleus - Ein Jugendlicher ist nach wenigen Zügen von einer E-Zigarette bewusstlos geworden.

Eine Frau kaufte die E-Zigarette und gab sie einem 14-Jährigen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Dadurch stürzte der 14-Jährige und erlitt am Freitagnachmittag unter anderem eine Platzwunde am Kopf, wie die Polizei mitteilte.

Die Mutter eines Freundes habe die E-Zigarette gekauft und dem Jugendlichen gegeben.

Er kam nach dem Vorfall in Mainleus (Landkreis Kulmbach) in eine Klinik. Es handelte sich laut Polizei um eine handelsübliche E-Zigarette.

Die Ermittlungen zum Fall laufen.