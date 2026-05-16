Jugendlicher zieht an E-Zigarette und wird bewusstlos

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Eine Mutter kauft eine E-Zigarette – kurze Zeit später wird ein 14-Jähriger ohnmächtig. Sein Sturz sorgt für Verletzungen am Kopf.

Von Klaas Seißer

Mainleus - Ein Jugendlicher ist nach wenigen Zügen von einer E-Zigarette bewusstlos geworden.

Eine Frau kaufte die E-Zigarette und gab sie einem 14-Jährigen. (Symbolbild)
Eine Frau kaufte die E-Zigarette und gab sie einem 14-Jährigen. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Dadurch stürzte der 14-Jährige und erlitt am Freitagnachmittag unter anderem eine Platzwunde am Kopf, wie die Polizei mitteilte.

Die Mutter eines Freundes habe die E-Zigarette gekauft und dem Jugendlichen gegeben.

Er kam nach dem Vorfall in Mainleus (Landkreis Kulmbach) in eine Klinik. Es handelte sich laut Polizei um eine handelsübliche E-Zigarette.

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Die Ermittlungen zum Fall laufen.

In Deutschland liegt das gesetzliche Mindestalter zum Kauf und Konsum von E-Zigaretten laut Jugendschutz- und Tabakerzeugnisgesetz bei 18 Jahren.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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