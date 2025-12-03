Audi in Zwickau abgefackelt! Polizei jagt Brandstifter

Zwickau - Ein Audi A6 ging nachts auf einem Parkplatz im Zwickauer Stadtteil Pölbitz in Flammen auf - zeitgleich fuhr ein voll besetzter dunkler Wagen davon. Waren es die Brandstifter?

Ein Audi brannte in der Nacht auf Sonntag lichterloh. Die Zwickauer Polizei sucht Zeugen. © Polizei

Diese Frage will die Polizei Zwickau klären und sucht Zeugen, die den Autobrand in der Nähe eines Drogeriemarktes in der Pölbitzer Straße gesehen haben.

"Ein Zeuge gab an, dass er einen Pkw, möglicherweise einen VW Golf, beobachtet habe, der mit fünf Personen besetzt vom brennenden Fahrzeug weggefahren sei", so eine Polizei-Sprecherin.

Nun werden weitere Augenzeugen gesucht, die das dunkle Auto ebenfalls am oder in der Nähe des Parkplatzes gesehen haben und Angaben zum Fahrzeug oder dessen Insassen machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03754284480 entgegen.