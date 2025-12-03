Große Geldwäsche-Razzia in Sachsen: Millionen-Netzwerk hochgenommen

Schwarzenberg/Thalheim/Hohenstein-Ernstthal - Große Razzia in Sachsen ! Die Polizei durchsuchte am Dienstag zahlreiche Firmen. Der Verdacht: Geldwäsche im großen Stil. Mindestens 3,4 Millionen Euro aus illegalen Geschäften sollen durch zahlreiche Fake-Firmen wieder in den Wirtschaftskreislauf gebracht worden sein.

Mehr als 50 Beamte durchsuchten am Dienstag Wohnungen und Firmen in Sachsen. Die Polizisten nahmen ein millionenschweres Geldwäsche-Netzwerk hoch. (Symbolfoto) © DPA

Schon seit einiger Zeit ermittelt die Kripo zusammen mit der Steuerfahndung Chemnitz gegen einen 54-Jährigen aus dem Erzgebirge sowie zwei seiner Familienmitglieder - eine Frau (27) und einen Mann (79).

Die Deutschen sollen seit 2019 mindestens 3,4 Millionen Euro "gewaschen" haben. Das Geld stammt laut den Ermittlern aus diversen Straftaten wie Steuerhinterziehung und Betrug.

Die Beschuldigten sollen von verschiedenen Tätern hohe Geldbeträge bekommen und diese durch sogenannte Strohfirmen wieder in den Wirtschaftskreislauf eingebracht haben. Heißt: Am Ende wurde das Schwarzgeld so lange durch Scheinrechnungen, Fake-Geschäfte und Briefkastenfirmen geschleust, bis niemand mehr erkennen konnte, woher es ursprünglich kam.

"Letztlich erhielten die Tätergruppen das 'gewaschene' Schwarzgeld zurück und zahlten den Beschuldigten ein gewisses Entgelt für ihre Dienste. Im Verdacht der Mitwirkung stehen aktuell mindestens 16 Strohfirmen und deren Geschäftsführer", teilt die Chemnitzer Polizei mit.