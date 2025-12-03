5000 Euro: Nach versuchtem Tötungsdelikt setzt die Polizei Belohnung aus

Postbauer-Heng - Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat die Kriminalpolizei Regensburg am Mittwoch ein Fahndungsplakat zum versuchten Tötungsdelikt aus dem Oktober 2025 veröffentlicht.

Die Kripo Regensburg sucht nach dem Messerangriff in Postbauer-Heng mit einem Fahndungsplakat nach den Tätern. © Polizeipräsidium Oberpfalz

Damals wurden im Gewerbegebiet drei Männer durch Messerstiche schwer verletzt.

Die Ermittler prüfen weitere Hinweise und intensivieren die Suche nach den Tätern sowie dem bislang unbekannten Fahrer, der die Männer zum Tatort brachte.

Wie die Kripo in Regensburg mitteilte, "wird eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder der Ergreifung der Täter führen", teilten die Beamten mit.

"Die Täter, die die drei Opfer nicht nur zur Herausgabe von Wertsachen aufforderten, sondern diese auch mit Messerstichen schwer verletzten, befinden sich weiterhin auf der Flucht."

Eine Ermittlungsgruppe bündelt die Eingänge – ausgewertet werden Spuren, Videomaterial und Zeugenaussagen. Der noch unbekannte Fahrer des Tatfahrzeugs ist weiterhin nicht identifiziert.