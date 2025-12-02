Köln-Dünnwald: Riskantes Überholmanöver endet mit fettem Drogenfund

Köln - Zivilpolizisten haben in Köln -Dünnwald zwei mutmaßliche Dealer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle und einer späteren Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei jede Menge Drogen und mutmaßliches Dealgeld.

Die Ausbeute der Ermittler nach der Wohnungsdurchsuchung. © Polizei Köln

Der Einsatz startete rasant: Ein 46-jähriger VW-Golf-Fahrer fiel auf dem Stammheimer Ring durch riskantes Überholen auf.

Als die Beamten ihn stoppten, entdeckten sie acht Päckchen Kokain unter seinem Sitz und dazu ein analoges Handy, das ununterbrochen klingelte.

Auch der 32-jährige Beifahrer machte Ärger: Er störte die Kontrolle, beleidigte die Polizisten und hatte 1620 Euro Bargeld sowie ein Einhandmesser dabei.

Die Beamten durchsuchten anschließend die Wohnung des Fahrers, mit Erfolg.