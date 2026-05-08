Audi kracht in Lkw: Junger Fahrer muss aus Wrack befreit werden

Nordhausen - Schwerer Unfall im Landkreis Nordhausen: Am Donnerstagabend ist ein Audi-Fahrer in einen Lkw gekracht.

Der Audi wurde völlig zerstört. © Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben hatte sich der folgenschwere Crash kurz nach 22 Uhr auf der Landstraße 3080 zwischen Nordhausen und dem Ortsteil Bielen zugetragen.

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer wollte den bisherigen Erkenntnissen nach in das Gewerbegebiet "Im Krug" fahren. Nachdem der Trucker an einem Stoppschild angehalten hatte, um sich zu vergewissern, dass kein Auto kommt, hatte er seine Fahrt fortgesetzt.

Als der Sattelzug sich bereits mittig auf der Straße befand, war ein Audi in den Lastwagen gekracht. Augenzeugen hatten den Einsatzkräften geschildert, dass das Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit die Landstraße in Fahrtrichtung Bielen entlang gefahren sein soll.

Der Aufprall war so heftig, dass sich der Audi unter den Lkw gebohrt hatte. Das Auto wurde stark zerstört und der 25-jährige Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der schwer verletzte junge Mann musste von der Feuerwehr mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät aus dem völlig demolierten Wrack befreit werden. Er wurde anschließend ins Südharz Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen schweren Schock. Unfallzeugen beziehungsweise Ersthelfer wurden seelsorgerisch betreut.