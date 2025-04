Auer Chaoten fackeln Dach und Autos ab, Täter ermittelt!

Aue - Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und schon gar nicht gut gedacht. Die Auer Ultras haben am Sonntag beim Spiel gegen Dortmund II eine riesige Dummheit begangen, die sie teuer zu stehen kommen wird. Kurz nach der Pause war ein Banner im Block zu sehen: "Verbandsstrafen auf den Mond schießen". In dem Moment wurden von außerhalb des Stadions Leuchtfackeln in die Luft geschossen.