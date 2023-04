Auf Flucht vor der Polizei: Betrunkener Chaos-Fahrer gefährdet Fußgänger und Beamtin

Monheim/Düsseldorf - Ein betrunkener Autofahrer (34) ohne Führerschein hat am Samstag in Monheim bei Düsseldorf mit rücksichtsloser Fahrweise mehrere Menschen in Gefahr gebracht.

Die Polizei verfolgte den betrunkenen Fahrer (34) bis nach Düsseldorf. (Symbolbild) © 123Rf/lutsenko

Die Beamten hatten nach eigenen Angaben eine Polizeikontrolle am Stoppschild an der Geschwister-Scholl-Straße/Garather Weg durchgeführt, da es dort in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen für Radfahrer gekommen war.

Gegen 14.50 Uhr fuhr dann der 34-Jährige in seinem Mitsubishi auf die Polizeikontrolle zu - doch anstatt auf das Haltesignal einer Polizistin zu reagieren, gab der Mann Gas! Die Beamtin musste sich zur Seite auf den Gehweg retten, wie ein Polizeisprecher schilderte.

Auf der anschließenden wilden Flucht Richtung Düsseldorf überholte der Chaos-Fahrer mehrere Fahrzeuge und versuchte sich außerdem durch Hupen, Platz zu verschaffen. Ein entgegenkommendes Auto habe ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern, wie es weiter hieß.

Als der Mann dann in einen Garagenhof an der Leo-Baeck-Straße in Düsseldorf einbog, mussten drei Menschen den Angaben zufolge zur Seite springen.