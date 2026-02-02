Auf frischer Tat ertappt! Autodiebstahl verhindert

Bad Köstritz (Landkreis Greiz) - Am Donnerstagabend haben gegen 22.24 Uhr in der Berggasse in Bad Köstritz Diebe versucht, ein Auto zu klauen.

In der Berggasse in Bad Köstritz versuchten bislang unbekannte Täter, einen Pkw mit Keyless-Go-System zu öffnen. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen probierten mindestens drei bislang unbekannte und maskierte Täter, ein Fahrzeug widerrechtlich zu öffnen.

Einer der Täter soll dabei laut Polizei mit einem elektronischen Gerät hantiert haben, während die weiteren Personen versuchten, die Beifahrertür sowie den Kofferraum des Wagens zu öffnen.

Das betroffene Fahrzeug war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet.

Die Täter wurden von den unmittelbar angrenzenden Fahrzeughaltern angesprochen und entfernten sich daraufhin fußläufig vom Tatort.

Die Eigentümer waren zuvor durch ihren Hund, der auf das Geschehen aufmerksam gemacht hatte, alarmiert worden.