16-Jähriger jagt flüchtigen Räuber und rettet gestohlene Luxus-Uhr

Berlin - In Berlin-Charlottenburg wurde am Sonntagnachmittag ein mutmaßlicher Räuber festgenommen – dank eines furchtlosen 16-jährigen Zeugen.

Der 16-Jährige konnte den Räuber so lange festhalten, bis die Einsatzkräfte eintrafen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen 15 Uhr kam es in einem Blumenladen in der Otto-Suhr-Allee zu dem Überfall. Der 20-jährige Räuber gab an, eine im Internet angebotene Luxus-Armbanduhr anschauen zu wollen und schubste den 54-jährigen Verkäufer daraufhin beim Übergeben der Uhr so heftig, dass dieser in eine Blumenauslage fiel.

Mit der Uhr rannte der Täter aus dem Laden. Ein 16-jähriger Passant hörte jedoch die Hilferufe des Verletzten und nahm sofort die Verfolgung auf.

In der Zillestraße konnte er den Räuber stellen und festhalten, bis die Polizei eintraf. Laut der Ermittler übergab der Verdächtige die Uhr zuvor dem Teenager.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte außerdem ein Springmesser. Der 20-Jährige wurde in Polizeigewahrsam gebracht und anschließend dem Jugendkommissariat überstellt.