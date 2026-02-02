Hundewelpen bei Einreise an Grenze sichergestellt

Marienberg - Bei einer Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain ( Erzgebirge ) sind mehrere Hundewelpen sichergestellt worden.

Die Tierboxen wurden im Kofferraum gefunden. © Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Am Samstagabend gegen 21 Uhr fanden Polizisten im Kofferraum des Kleinbusses eines 32-Jährigen drei Tierboxen. In den Boxen befanden sich insgesamt fünf Hundewelpen, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

"Für alle Welpen konnte der 32-Jährige europäische Heimtierausweise vorweisen. Jedoch war nach der dort erkennbaren Stempellage die Grundimmunisierung bezüglich Tollwut noch nicht gültig", heißt es weiter.

Die Veterinärärztin wurde daraufhin kontaktiert. Sie entschied, dass die Tiere wegen der fehlenden Grundimmunisierung und des jungen Alters der Hunde sichergestellt werden sollen. Außerdem sollte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro gezahlt werden.

Die Hunde wurden anschließend in ein Tierheim zwecks Quarantäne und weiterer medizinischer Untersuchungen gebracht.