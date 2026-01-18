Auf frischer Tat ertappt: Einbruch in ausgebrannten Häusern am Domplatz
Erfurt - In den frühen Morgenstunden des Sonntags haben Beamte der Erfurter Polizei vier mutmaßliche Einbrecher am Domplatz auf frischer Tat ertappt.
Die Polizisten waren kurz vor 3 Uhr im Rahmen ihrer Streife auf mehrere Personen aufmerksam geworden, die sich in den Fachwerkhäusern aufhielten, welche in der Silvesternacht durch einen Brand beschädigt worden waren.
Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen gelang es den Einsatzkräften wenig später, vier Personen beim Verlassen der einsturzgefährdeten Gebäude zu stellen und vorläufig festzunehmen.
Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Einbruchswerkzeug.
Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 35-jährige Frauen sowie zwei Männer im Alter von 40 und 41 Jahren. Alle vier sind deutsche Staatsangehörige und der Polizei bereits bekannt.
Zur Spurensicherung wurde die Kriminalpolizei an den Tatort gerufen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa