Auf frischer Tat ertappt: Einbruch in ausgebrannten Häusern am Domplatz

Erfurt - In den frühen Morgenstunden des Sonntags haben Beamte der Erfurter Polizei vier mutmaßliche Einbrecher am Domplatz auf frischer Tat ertappt.

Nach dem Brand in der Silvesternacht sind nun vier Personen in das einsturzgefährdete Gebäude am Domplatz eingebrochen. © Martin Schutt/dpa

Die Polizisten waren kurz vor 3 Uhr im Rahmen ihrer Streife auf mehrere Personen aufmerksam geworden, die sich in den Fachwerkhäusern aufhielten, welche in der Silvesternacht durch einen Brand beschädigt worden waren.

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen gelang es den Einsatzkräften wenig später, vier Personen beim Verlassen der einsturzgefährdeten Gebäude zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem Einbruchswerkzeug.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 35-jährige Frauen sowie zwei Männer im Alter von 40 und 41 Jahren. Alle vier sind deutsche Staatsangehörige und der Polizei bereits bekannt.