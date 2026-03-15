Auf Gegenfahrbahn geraten: Rentnerin kracht frontal gegen Lkw

Harth-Pöllnitz - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag auf einer Bundesstraße im Landkreis Greiz zugetragen.

Der Lkw konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. © Björn Walther / bw.pictures - Video & Foto

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war eine 83-Jährige auf der B175 von Frießnitz in Richtung Großebersdorf unterwegs.

Rund 500 Meter vor der Kreuzung zur Landstraße 3002 war die Seniorin aus bislang noch unbekannten Gründen mit ihrem Mercedes auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort krachte die Rentnerin dann frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Den Angaben nach hatte der 44-jährige Trucker noch eine Vollbremsung eingeleitet und war bereits fast zum Stehen gekommen.

Die 83-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und verletzte sich schwer. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Mercedes befreit und in einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Jena geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.