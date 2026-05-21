Razzia in Rummelsburg: Polizei stellt Waffen und riesiges Drogenlager sicher

Berlin - Die Polizei hat am Mittwochnachmittag zwei Männer (20, 33) festgenommen, bei denen mehrere Kilogramm Drogen sowie verschiedene Waffen sichergestellt wurden.

Bei der Durchsuchung stellten die Ermittler eine große Menge Drogen, Waffen und Bargeld sicher. © Jens Kalaene/dpa

Die Fahnder observierten ein Wohnhaus an der Straße Im Lichtenhain.

Dabei fiel den Ermittlern der 33-Jährige auf, der gegen 17.30 Uhr das Haus verließ, kurz in einen vorgefahrenen Wagen einstieg und wieder hineinging – wenig später wiederholte er diesen Vorgang. Der Fahrer fuhr zwischendurch mehrfach weg und kehrte zurück.

Schließlich stoppten Einsatzkräfte das Auto auf der Rosenfelder Straße. Bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrers fanden sie kleine Gefäße mit Kokain sowie einen Beutel Marihuana. Der Mann wurde festgenommen.

Kurz darauf schlugen die Ermittler auch bei dem 33-Jährigen zu. Mit Durchsuchungsbeschluss stürmten sie in die Wohnung und machten dort den Mega-Fund: Eine griffbereite scharfe Schusswaffe samt Munition, darunter über 50 Patronen, sowie ein Messer.

Hinzu kam eine umfangreiche Drogensammlung: Mehr als ein halbes Kilo Kokain, knapp ein Kilo Amphetamin, rund ein halbes Kilo MDMA, etwa ein Kilo Ketamin sowie über ein Kilo Marihuana. Außerdem fanden die Ermittler LSD-Trips, Ecstasytabletten, Haschisch, weitere bislang unbekannte Substanzen sowie mehrere tausend Euro Bargeld.