Auf Gleisen erwischt: Polizei fasst Mann, der längst hinter Gittern sein sollte

Als ein Mann Gleise überquerte, befragte ihn die Polizei - und merkte, dass der Mann eigentlich gar nicht da sein sollte.

Könnern - Am Mittwoch hat ein Mann unerlaubterweise die Gleise am Bahnhof Könnern (Sachsen-Anhalt) überquert - doch das war bei Weitem nicht sein einziges Vergehen.

Die Bundespolizei holte den Mann zur Kontrolle von den Schienen. (Symbolfoto)
Beamte stoppten den 30-Jährigen, als sie ihn gegen 8.55 Uhr entdeckten. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag mit.

Als sie seine Personalien überprüften, kam heraus, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl vorliegt.

Er ist Verdächtiger in einer Vielzahl an Straftaten - darunter Hausfriedensbruch, Nötigung, Diebstahl, Bedrohung und Unterschlagung.

Als er seine Hauptverhandlung im Oktober schwänzte, ging der Haftbefehl raus.

Inzwischen wurde der Mann der Landespolizei übergeben. Zu seinem Katalog an Straftaten kommt nun noch eine Anzeige wegen des unbefugten Aufenthalts auf den Gleisen dazu.

