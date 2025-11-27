Auf Gleisen erwischt: Polizei fasst Mann, der längst hinter Gittern sein sollte

Könnern - Am Mittwoch hat ein Mann unerlaubterweise die Gleise am Bahnhof Könnern ( Sachsen-Anhalt ) überquert - doch das war bei Weitem nicht sein einziges Vergehen.

Die Bundespolizei holte den Mann zur Kontrolle von den Schienen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Beamte stoppten den 30-Jährigen, als sie ihn gegen 8.55 Uhr entdeckten. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag mit.

Als sie seine Personalien überprüften, kam heraus, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl vorliegt.

Er ist Verdächtiger in einer Vielzahl an Straftaten - darunter Hausfriedensbruch, Nötigung, Diebstahl, Bedrohung und Unterschlagung.

Als er seine Hauptverhandlung im Oktober schwänzte, ging der Haftbefehl raus.