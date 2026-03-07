Frau wirft Gegenstände auf Autos: Polizei greift in Schleiz ein

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) - Für einen Polizeieinsatz sorgte am Freitagabend eine Frau an einer Bushaltestelle in der Oschitzer Straße in Schleiz .

In Schleiz soll eine Frau aus einer Bushaltestelle heraus Gegenstände auf Autos und die Straße geworfen haben. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 19 Uhr meldeten Zeugen, dass eine Person aus der Bushaltestelle in Höhe des Feuerwehrgebäudes heraus Gegenstände auf die Fahrbahn sowie auf vorbeifahrende Fahrzeuge werfen soll.

Vor Ort trafen die Beamten eine 37-jährige Frau an, die laut Polizei unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Während des Einsatzes begann sie, sich selbst zu schlagen sowie vorbeigehende Passanten zu beleidigen und zu bedrohen.

Die Frau wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht und einem Arzt vorgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sie unter anderem Lebensmittel und Kleidungsstücke auf die Straße und auf vorbeifahrende Autos geworfen.

Die Polizei leitete unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.