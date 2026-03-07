501
Nach 72 Ehejahren: Streit endet mit Polizeieinsatz
Von Ute Wessels
Ingolstadt - Im 72. Ehejahr ist ein hochbetagtes Paar in Ingolstadt derart in Streit geraten, dass es die Polizei rief.
Der 94 Jahre alte Ehemann sei erzürnt gewesen und habe den Beamten am Freitag erklärt, dass seine Frau die Wohnung verlassen solle.
Er wollte nie wieder etwas mit ihr zu tun haben, teilte die Polizei am Samstag mit.
Den Beamten sei es gelungen, die Wogen zu glätten und zwischen den Ehepartnern zu vermitteln, hieß es. Der Mann habe sich schließlich bei seiner 89 Jahre alten Ehefrau entschuldigt.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Weihrauch/dpa, Daniel Vogl/dpa