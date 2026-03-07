Mann schreit vor Wohnhaus herum: Polizistin wird verletzt

Sangerhausen - Am Freitagabend rückte die Polizei in den Landkreis Mansfeld-Südharz aus: Ein betrunkener Mann benahm sich ordentlich daneben.

In Sangerhausen wurde eine Polizistin bei einem Einsatz verletzt. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Marienstraße in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) gerufen, weil dort ein Mann herumschreien würde.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der 39-Jährige stark angetrunken einige Jugendliche beleidigt und bedroht hatte.

Als die Polizisten einschreiten wollen, zeigte der Störenfried einen Nazi-Gruß und besprühte die Beamten mit Tierabwehrspray.

Er versuchte, in sein Haus zu flüchten, konnte aber von den Einsatzkräften überwältigt werden, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Dabei verletzte sich eine Polizistin leicht und musste ihren Dienst beenden.