Horror-Fund: Spaziergängerin entdeckt Leiche
Gräfenhainichen - Der Spaziergang einer Frau in Sachsen-Anhalt nahm am Montagnachmittag eine gruselige Wendung. Sie entdeckte eine Leiche.
Das teilte Robin Schönherr, Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Dienstagnachachmittag mit.
Gegen 16.30 Uhr war die Frau in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg unterwegs.
Im nördlichen Bereich des Mühlgrabens fiel ihr dann ein lebloser Mann auf.
Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes im augenscheinlich mittlerem Alter feststellen. Die Freiwillige Feuerwehr Gräfenhainichen borg den Leichnam.
Sowohl die Todesursache als auch die Identität des Mannes sind im Moment nicht bekannt. Es gibt laut jetzigem Ermittlungsstand aber keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.
Die Ermittlungen und auch die rechtsmedizinische Untersuchung dauern an.
Titelfoto: Michael Brandt/dpa