Horror-Fund: Spaziergängerin entdeckt Leiche

Gräfenhainichen - Der Spaziergang einer Frau in Sachsen-Anhalt nahm am Montagnachmittag eine gruselige Wendung. Sie entdeckte eine Leiche.

Die Frau war am Nachmittag nichtsahnend in der Natur unterwegs. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

Das teilte Robin Schönherr, Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Dienstagnachachmittag mit.

Gegen 16.30 Uhr war die Frau in Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg unterwegs.

Im nördlichen Bereich des Mühlgrabens fiel ihr dann ein lebloser Mann auf.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes im augenscheinlich mittlerem Alter feststellen. Die Freiwillige Feuerwehr Gräfenhainichen borg den Leichnam.