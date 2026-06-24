Auf Straße zum Freizeit- und Erholungspark: Audi A4 brennt neben Fahrbahn

Sondershausen - Auf der Zufahrtsstraße zum Freizeit- und Erholungspark "Possen" in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) wurde am Mittwochmorgen ein brennendes Auto entdeckt.

Der brennende Audi war nicht mehr zu retten. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge das Fahrzeug bereits am Dienstag entdeckt. Den Angaben nach war der Audi A4 unkonventionell neben der Straße abgestellt. Am frühen Mittwochmorgen, als ein weiterer Zeuge das Fahrzeug bemerkte, brannte es.

Die Feuerwehr musste anrücken und konnte die Flammen löschen. Nichtsdestotrotz war der Audi dem Feuer zum Opfer gefallen und komplett ausgebrannt.

Zu den Hintergründen sowie der Brandursache ist bislang noch nichts Konkretes bekannt. Nach einer ersten Begutachtung des Tatorts geht die Kripo von Brandstiftung aus.