Auto liegt jahrelang im Wasser: Jugendliche machen brisanten Fund beim Baden

Biederitz - Ungewöhnlicher Fund beim Baden: Jugendliche haben am Dienstagnachmittag in der Umflutehle bei Biederitz ( Landkreis Jerichower Land ) ein Auto im Wasser entdeckt.

Der aus dem Wasser gezogene Skoda gilt laut Polizei seit 2023 als gestohlen. © Polizeirevier Jerichower Land

Bemerkt hatte ihn ein 15-Jähriger gemeinsam mit Freunden südlich der Umflutkanalbrücke. Sie alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Vor Ort unterstützten die Freiwillige Feuerwehr Biederitz und die Wasserwacht die Bergung. Auch ein Abschleppunternehmen wurde hinzugerufen.

Der Wagen konnte schließlich gemeinsam aus dem Gewässer geholt werden. Kennzeichen befanden sich nicht mehr an dem Auto. Zudem war der Skoda erheblich beschädigt sowie mit Algen und Schlamm bedeckt.

Nach dem äußeren Zustand gehen die Ermittler davon aus, dass der Wagen bereits längere Zeit im Wasser gelegen haben muss.

Über die Fahrzeug-Identifizierungsnummer konnte das Auto schließlich seinem ursprünglichen Besitzer zugeordnet werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Wagen im Jahr 2023 als gestohlen gemeldet worden war.