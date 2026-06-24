Junge Frau rettet sich aus Fenster und wird danach von Freund schwer verletzt

Wolfsburg - Die Polizei ermittelt nach einem blutigen Beziehungsstreit in Niedersachsen : Eine junge Frau (19) wurde durch ihren Partner (20) schwer verletzt.

In Wolfsburg verletzte ein Mann (20) seine jüngere Freundin (19) schwer. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Am Dienstagabend zoffte sich gegen 21.20 Uhr ein junges Paar in einer Wohnung in der Wolfsburger Lessingstraße. Der Grund hierfür ist noch unbekannt.

Während des Streits flüchtete die 19-jährige Frau durch ein Badezimmerfenster und blieb auf dem Gehweg vor dem Haus liegen.

Ihr 20-jähriger Lebensgefährte folgte und fügte ihr auf der Straße schwerste Verletzungen zu. Wie die Polizei Wolfsburg mitteilte, konnte die Tatwaffe noch nicht gefunden werden.

Der Mann ließ erst von seiner Partnerin ab, als sich Passanten näherten und der Frau zu Hilfe eilten. Die 19-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, schwebte aber glücklicherweise zu keiner Zeit in Lebensgefahr.

Der 20-Jährige nahm Reißaus und konnte zunächst nicht von der Polizei aufgefunden werden. Wenig später stellte er sich jedoch freiwillig und ließ sich festnehmen.